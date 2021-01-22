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Общество

Минпромторг РФ рассказал, кто может получить скидку на новый автомобиль

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 году приобретение автомобиля стало доступнее для жителей Самарской области. Льготное кредитование доступно как физическим лицам, так и юридическим.

Для физлиц действуют 4 вида программ: "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Медицинский работник" и "Трейд-ин".

На скидку 10% могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребенка (ранее — только многодетные), медработники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.

Юридические лица могут воспользоваться льготным лизингом, в 2021 году на него выделили 3,8 млрд рублей.

Льготы при получении кредита распространяются на автомобили, произведенные в России. Скидка на может составить от 105 тыс. до 3,4 млн рублей. Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в банк или к дилеру.

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