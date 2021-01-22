В центре Самары произошла авария с участием автомобиля ДПС

Днем 22 января на ул. Ново-Садовой, в районе пересечения с ул. Часовой, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец случившегося.

По данным очевидца, машина полицейских столкнулась со Skoda. При ударе у патрульного автомобиля сработали подушки безопасности. Данных о пострадавших нет.

По версии очевидцев в соцсетях, полицейская машина сопровождала какой-то автомобиль и, возможно, выехала на встречную полосу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области от комментариев по факту ДТП воздержались.