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ДТП Происшествия

В центре Самары произошла авария с участием автомобиля ДПС

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 22 января на ул. Ново-Садовой, в районе пересечения с ул. Часовой, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец случившегося.

По данным очевидца, машина полицейских столкнулась со Skoda. При ударе у патрульного автомобиля сработали подушки безопасности. Данных о пострадавших нет.

По версии очевидцев в соцсетях, полицейская машина сопровождала какой-то автомобиль и, возможно, выехала на встречную полосу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области от комментариев по факту ДТП воздержались.

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