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Общество

В Самаре с 25 января объединят автобусные маршруты №№ 30 и 65

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре согласовано объединение автобусных маршрутов №30 и №65.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

С 25 января объединенный автобусный маршрут №30 будет следовать, в соответствии с новой схемой, от центрального автовокзала по Заводскому шоссе, с заездом на ул. Кабельную, до завода "Экран".

Объединение произошло с целью исключения дублирования маршрутов, оптимизации маршрутной сети и обеспечения устойчивой транспортной доступности ул. Кабельной, сообщает департамент транспорта.

Время отправления автобусов от центрального автовокзала в утренние часы пик - 05:34, 06:18,07:01,07:44; в вечернее пиковое время - в 16:46, 17:18, 18:55.

Отправление рейсов от завода "Экран": в утренние часы пик - в 06:23, 07:05, 07:49, 08:33; в вечерние часы пик - в 17:35, 18:07, 19:45.

В остальные часы от центрального автовокзала маршрут проследует по ул. Победы до остановки "Станция метро "Кировская". Более подробное расписание будет отражено на сайте транспортного оператора к понедельнику.

Гид потребителя

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