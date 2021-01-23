В Самаре с 25 января объединят автобусные маршруты №№ 30 и 65

В Самаре согласовано объединение автобусных маршрутов №30 и №65.

С 25 января объединенный автобусный маршрут №30 будет следовать, в соответствии с новой схемой, от центрального автовокзала по Заводскому шоссе, с заездом на ул. Кабельную, до завода "Экран".

Объединение произошло с целью исключения дублирования маршрутов, оптимизации маршрутной сети и обеспечения устойчивой транспортной доступности ул. Кабельной, сообщает департамент транспорта.

Время отправления автобусов от центрального автовокзала в утренние часы пик - 05:34, 06:18,07:01,07:44; в вечернее пиковое время - в 16:46, 17:18, 18:55.

Отправление рейсов от завода "Экран": в утренние часы пик - в 06:23, 07:05, 07:49, 08:33; в вечерние часы пик - в 17:35, 18:07, 19:45.

В остальные часы от центрального автовокзала маршрут проследует по ул. Победы до остановки "Станция метро "Кировская". Более подробное расписание будет отражено на сайте транспортного оператора к понедельнику.