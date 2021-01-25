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Общество

ФАС: администрация Елховского района передала в аренду котельные без торгов

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Орган муниципального самоуправления заключил договор с частной компанией, проигнорировав процедуру проведения торгов, сообщили в пресс-службе УФАС по Самарской области.

В сентябре 2020 года администрация Елховского района заключила договор с ООО "СамРЭК-Эксплуатация" об аренде объектов теплоснабжения. В соответствии с актом-распоряжением компания получила в аренду до августа 2021 г. районные объекты теплоснабжения без обязательной процедуры проведения торгов. Речь идет об 11 модульных котельных с теплосетями и здании котельной с теплосетями, расположенных в сельских поселениях Елховка, Красные Дома, Березовка.

Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях администрации Елховского района признаки нарушения "Закона о защите конкуренции" и выдало предупреждении об отмене распоряжения "О заключении договора аренды объектов теплоснабжения". ФАС обязала вернуть в муниципальную казну имущество, переданное в аренду.

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