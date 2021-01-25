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Происшествия

В Шенталинском районе многодетную мать лишат свободы за уклонение от уплаты алиментов

ШЕНТАЛИНСКИЙ РАЙОН. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Многодетная жительница Самарской области, уклоняющаяся от выплаты алиментов, приговорена к 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Самарской области.

Жительница Шенталинского района после лишения родительских прав обязана была выплачивать половину от всех видов заработка на содержание своих трех несовершеннолетних детей. Но от исполнения родительских обязательств она уклонялась. В результате долг достиг 480 тысяч рублей. 

Судебные приставы возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. 

"Если женщина не начнет исполнять свои родительские обязательства, ей предстоит замена условного срока на реальный", — отмечается в сообщении.

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