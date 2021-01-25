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Преступления Происшествия

Тольяттинец похитил ноутбук у знакомого и сдал его в ломбард

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У 21-летнего тольяттинца знакомый одолжил ноутбук на время. Когда время возврата имущества истекло, знакомый перестал отвечать на звонки. Потерпевший обратился в полицию, оценив материальный ущерб в 33 тыс. рублей.

Сотрудники угрозыска установили место нахождения и задержали подозреваемого — 25-летнего местного жителя — около одного из домов в Центральном районе. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что сдал ноутбук в ломбард. Вырученные средства он потратил на собственные нужды.

В отношении задержанного возбужденного уголовное дело по статье "Мошенничество".

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