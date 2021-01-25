Тольяттинец похитил ноутбук у знакомого и сдал его в ломбард

У 21-летнего тольяттинца знакомый одолжил ноутбук на время. Когда время возврата имущества истекло, знакомый перестал отвечать на звонки. Потерпевший обратился в полицию, оценив материальный ущерб в 33 тыс. рублей.
Сотрудники угрозыска установили место нахождения и задержали подозреваемого — 25-летнего местного жителя — около одного из домов в Центральном районе. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что сдал ноутбук в ломбард. Вырученные средства он потратил на собственные нужды.
В отношении задержанного возбужденного уголовное дело по статье "Мошенничество".