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Экс-собственник земли под Фабрикой-кухней получил из облбюджета 350 млн рублей

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "Самарский пассаж" получило из бюджета почти 350 млн руб. за отказ от помещений в здании на Крымской площади. Об этом пишет "Самарское обозрение" со ссылкой на замминистра имущественных отношений региона Игоря Андреева.

Напомним, о соответствующей договоренности стало известно еще в начале 2019 г., когда сумма в 248,3 млн руб. была прописана в областном бюджете.

"Самарский пассаж" выступал собственником участка под Фабрикой-кухней, на котором планировалось построить многофункциональный ком­плекс. Однако в 2010 г. пло­щадка получила статус рекреа­ционной зоны, что сделало стройку невозможной.

В конце 2013 г. было подписано соглашение об обмене памятника архитектуры на площади в строящейся для нужд регионального правительства высотке на площади Урицкого (сейчас Крымская площадь. - Прим. Волга Ньюс). Была достигнута договоренность с министром культуры РФ Владимиром Мединским о софинансировании реставрации Фабрики-кухни.

Договор мены заключался между "Самарским пассажем" и ГБУ Самарской области "Центр размещения рекламы" ("ЦРР"), подведомственным Минимущества. Помещения в высотке по договору должны были перейти к "Самарскому пассажу" не позднее 31 декабря 2014 г., но строительство объекта было заморожено. В ноябре 2016 г. компания обратилась в Арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании 348,3 млн руб. и набежавших процентов. Однако решением суда в июне 2017 г. сделка была признана недействительной, а "Самарскому пассажу" отказано в удовлетворении иска.

Решение устояло в апелляции, но Арбитражный суд Поволжского округа 20 февраля 2018 г. направил дело на новое рассмотрение. Стороны не стали дожидаться нового решения суда и 19 июля 2018 г. заключили мировое соглашение. По нему договор мены признавался сторонами действующим, но устанавливался новый срок передачи помещений "Самарскому пассажу" - не позднее 31 декабря 2020 года. По условиям мирового соглашения, в случае, если "ЦРР" откажется передавать помещения, договор мены прекращает свое действие и учреждение обязуется выплатить "Самарскому пассажу" 348,3 млн рублей.

Учитывая, что в высотке на Крымской площади был размещен Шестой кассационный суд общей юрисдикции, облправительство решило пойти по пути денежной компенсации.

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