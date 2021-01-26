Экс-глава самарского минсельхоза трудоустроился в холдинг Global Vision

Экс-министр сельского хозяйства Самарской области Алексей Попов возглавил проект по созданию современного животноводческого комплекса, реализуемый холдингом Global Vision. Как стало известно Волга Ньюс, он присоединился к команде холдинга Геннадия Суркова летом прошлого года.

Информацию о своем новом месте работы подтвердил порталу сам Попов.

"Да, над проектом активно работает команда холдинга Global Vision, в том числе я. На данный момент мы находимся на стадии предпроектных изысканий на возможных площадках размещения комплекса, а также работаем с крупнейшими поставщиками доильного и молочного оборудования по выбору технологии будущей фермы", - сообщил он.

По его словам, к проектированию планируется перейти весной этого года и в этом же году выйти на площадку.

"Однако многое будет зависеть от окончательного выбора места размещения комплекса. Животноводческая деятельность на существующей ферме АО "Племзавод "Кряж" прекратится до конца 2021 года. Процесс реновации будет запущен параллельно выходу на новую площадку для строительства", - сообщил руководитель проекта.

Напомним, Алексей Попов возглавлял областной минсельхоз с 2016 по 2018 год. До того он руководил Кинель-Черкасским районом, а ранее управлял местным дополнительным офисом ОАО "Россельхозбанк".

Застройщик Амграда и минсельхоз ищут новою площадку выкупленному племзаводу "Кряж" Структуры холдинга Global Vision (застройщик макрорайона "Амград" и собственник ТК "Амбар") выкупили активы АО "Племзавод "Кряж". Акции, находящиеся в собственности федерального Росимущества, выставили на торги, по итогам которых победителем стало ООО "Титан", входящее в состав холдинга. Стоимость сделки составила 159,24 млн рублей.

Структуры холдинга Global Vision в начале 2020 г. выкупили активы АО "Племзавод "Кряж". В интервью Волга Ньюс глава Global Vision Геннадий Сурков рассказал, что основной целью приобретения племзавода было решение проблемы "неприятного запаха" и создание комфортных условий для жителей строящегося холдингом макрорайона "Амград", а позже было принято решение о разработке и реализации нового инвестиционного проекта по созданию современной молочно-товарной фермы в Самарской области.

При этом девелопер неоднократно заявлял, что территория племзавода "Кряж" подлежит реновации для освоения под комплексную жилую застройку, а существующее поголовье с учетом предложений минсельхоза области будет распределено по предприятиям и фермерским хозяйствам региона.