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Преступления Происшествия

В Самарской области парень хотел покататься на чужой машине, но она загорелась

ШИГОНЫ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шигонском районе Самарской области задержали 22-летнего парня по подозрению в угоне машины.

По данным регионального ГУ МВД, 25-летний житель Октябрьска заявил в полицию о пропаже его ВАЗ-21074. Мужчина приехал в Шигонский район к знакомым и припарковал машину около их дома, откуда позже ее угнали.

В тот же день полицейским сообщили о горящем автомобиле на дороге Сызрань - Шигоны - Волжский Утес. Как оказалось, сгорела именно угнанная "семерка".

По подозрению в угоне задержали неоднократно судимого парня. Как выяснилось, он живет недалеко от места преступления и заметил машину, когда возвращался домой. Дверь "семерки" не была заперта, молодой человек решил прокатиться, но в пути автомобиль загорелся. Угонщик безуспешно пытался потушить пламя и в итоге оставил автомобиль на обочине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").

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