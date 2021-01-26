При поддержке Гарантийного фонда предприниматели региона смогли привлечь 2,2 млрд рублей

Представители малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в дополнительных финансовых средствах на развитие или текущие потребности, могут обратиться в Гарантийный фонд Самарской области (ГФСО). С его помощью предприниматели региона смогли привлечь более 2 млрд рублей.

В 2020 году в ГФСО начали действовать пять антикризисных программ - они были разработаны специально для бизнеса, пострадавшего в период пандемии. Для этих целей по поручению губернатора Дмитрия Азарова фонд был докапитализирован на 640 млн рублей.

Ставка по этим программам составляла 2,125-4,25%. Главная особенность этих программ - упрощенная процедура и оперативное принятие решения уже на следующий день после подачи пакета документов. В 2020 году финансовая организация выдала 246 микрозаймов на общую сумму 374,2 млн рублей.

Помимо новых финансовых продуктов, фонд продолжил предоставлять предпринимателям поручительства для получения банковских кредитов и гарантий. За прошлый год в ГФСО было одобрено 56 таких поручительств на общую сумму 419 млн рублей. Это позволило представителям малого и среднего бизнеса привлечь 1,8 млрд рублей.

"Всего по итогам 2020 года при поддержке Гарантийного фонда предприниматели нашего региона смогли привлечь финансовые ресурсы в размере 2,2 млрд рублей, - поделился результатами работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В этом году ГФСО продолжит работать по антикризисным программам, которые в настоящее время проходят корректировку с учетом анализа потребностей предпринимателей, обратной связи от представителей малого и среднего бизнеса и текущей экономической ситуации".

По словам генерального директора Гарантийного фонда Самарской области Юлии Красиной, в новых программах была увеличена предельная сумма займа, расширен перечень возможного залогового имущества, упрощена процедура получения займа и сокращен необходимый пакет документов.

"Понимая специфику работы в 2020 году, мы учли возможность снижения выручки. Теперь по ряду программ это не является препятствием в получении финансирования", - подчеркнула Юлия Красина.