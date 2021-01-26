16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольятти назван одним из лучших городов России для создания и ведения бизнеса Курс на восстановление: меры господдержки помогают экономике Самарской области В индустриальных парках региона создано уже 4,6 тыс. рабочих мест Дмитрий Богданов: "Поддержка и развитие бизнеса - приоритет в работе правительства региона" Комитет по вопросам цифровой валюты начал работать с Росфинмониторингом

Государство и Бизнес Экономическая политика

При поддержке Гарантийного фонда предприниматели региона смогли привлечь 2,2 млрд рублей

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 100
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представители малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в дополнительных финансовых средствах на развитие или текущие потребности, могут обратиться в Гарантийный фонд Самарской области (ГФСО). С его помощью предприниматели региона смогли привлечь более 2 млрд рублей.

В 2020 году в ГФСО начали действовать пять антикризисных программ - они были разработаны специально для бизнеса, пострадавшего в период пандемии. Для этих целей по поручению губернатора Дмитрия Азарова фонд был докапитализирован на 640 млн рублей.

Ставка по этим программам составляла 2,125-4,25%. Главная особенность этих программ - упрощенная процедура и оперативное принятие решения уже на следующий день после подачи пакета документов. В 2020 году финансовая организация выдала 246 микрозаймов на общую сумму 374,2 млн рублей.

Помимо новых финансовых продуктов, фонд продолжил предоставлять предпринимателям поручительства для получения банковских кредитов и гарантий. За прошлый год в ГФСО было одобрено 56 таких поручительств на общую сумму 419 млн рублей. Это позволило представителям малого и среднего бизнеса привлечь 1,8 млрд рублей.

"Всего по итогам 2020 года при поддержке Гарантийного фонда предприниматели нашего региона смогли привлечь финансовые ресурсы в размере 2,2 млрд рублей, - поделился результатами работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В этом году ГФСО продолжит работать по антикризисным программам, которые в настоящее время проходят корректировку с учетом анализа потребностей предпринимателей, обратной связи от представителей малого и среднего бизнеса и текущей экономической ситуации".

По словам генерального директора Гарантийного фонда Самарской области Юлии Красиной, в новых программах была увеличена предельная сумма займа, расширен перечень возможного залогового имущества, упрощена процедура получения займа и сокращен необходимый пакет документов.

"Понимая специфику работы в 2020 году, мы учли возможность снижения выручки. Теперь по ряду программ это не является препятствием в получении финансирования", - подчеркнула Юлия Красина.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31