Ростехнадзор проверил подрядчиков Климовского моста после падения крана и гибели людей

Гибель двоих рабочих после падения гусеничного крана возле с. Климовка в Самарской области стала причиной внеплановых проверок в отношении подрядчиков строительства мостового перехода.

Проверку проводило Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по согласованию с прокуратурой области в отношении ООО "ГринКран" и ПАО "Мостотрест" в декабре 2020 года.

Надзорное ведомство обнаружило в деятельности ПАО "Мостотрест" 27 нарушений промышленной безопасности.

"Установлено, что неэффективно организован производственный контроль: отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности на гусеничный кран; в организации не назначены специалисты, ответственные за безопасное производство работ и осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, за содержание их в работоспособном состоянии", - сообщает пресс-служба теруправления Ростехнадзора.

В деятельности ООО "ГринКран" выявлено 29 нарушений требований промбезопасности при эксплуатации опасного производственного объекта. В частности, специалисты ведомства установили, что не организовано считывание данных с регистратора параметров кранов и не соблюдается план-график планового предупредительного ремонта и обслуживания кранов.

В отношении обеих компаний возбудили административные дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности"). Однако специалисты Средне-Поволжского управления Ростехнадзора пришли к выводу, что выявленные нарушения не связаны с гибелью или травмированием людей.

Напомним, инцидент, ставший причиной проверок, произошел 6 декабря 2020 года. С технологического моста через Волгу в районе с. Климовка упал в воду гусеничный кран SENNEBOGEN 7700. В результате два человека погибли и еще трое пострадали.

Как уточнили в теруправлении Ростехнадзора, причины этой аварии еще устанавливаются в рамках технического расследования, которое проводит специальная комиссия, созданная 8 декабря 2020 года.