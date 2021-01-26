Ростехнадзор проверил подрядчиков Климовского моста после падения крана и гибели людей

Гибель двоих рабочих после падения гусеничного крана возле с. Климовка в Самарской области стала причиной внеплановых проверок в отношении подрядчиков строительства мостового перехода.
Проверку проводило Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по согласованию с прокуратурой области в отношении ООО "ГринКран" и ПАО "Мостотрест" в декабре 2020 года.
Надзорное ведомство обнаружило в деятельности ПАО "Мостотрест" 27 нарушений промышленной безопасности.
"Установлено, что неэффективно организован производственный контроль: отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности на гусеничный кран; в организации не назначены специалисты, ответственные за безопасное производство работ и осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, за содержание их в работоспособном состоянии", - сообщает пресс-служба теруправления Ростехнадзора.
В деятельности ООО "ГринКран" выявлено 29 нарушений требований промбезопасности при эксплуатации опасного производственного объекта. В частности, специалисты ведомства установили, что не организовано считывание данных с регистратора параметров кранов и не соблюдается план-график планового предупредительного ремонта и обслуживания кранов.
В отношении обеих компаний возбудили административные дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности"). Однако специалисты Средне-Поволжского управления Ростехнадзора пришли к выводу, что выявленные нарушения не связаны с гибелью или травмированием людей.
Напомним, инцидент, ставший причиной проверок, произошел 6 декабря 2020 года. С технологического моста через Волгу в районе с. Климовка упал в воду гусеничный кран SENNEBOGEN 7700. В результате два человека погибли и еще трое пострадали.
Как уточнили в теруправлении Ростехнадзора, причины этой аварии еще устанавливаются в рамках технического расследования, которое проводит специальная комиссия, созданная 8 декабря 2020 года.
Мостовой переход через Волгу в районе Климовки с обходом Тольятти возводится в рамках проложения международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.
В октябре 2019 г. было подписано концессионное соглашение между правительством Самарской области и хозяйственным партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти", созданным при участии Государственной компании "Автодор". Отметим, еще до соглашения концессионного соглашения федеральные СМИ писали о том, что генподрядчиком Климовского моста станет якобы "Мостотрест", подконтрольный Аркадию Ротенбергу.
По данным ИАС Seldon Basis, ПАО "Мостотрест", зарегистрированное в Москве в 1992 году, специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Руководителем является Леонид Рыженькин. Выручка общества по итогам 2019 г. составила 77,3 млрд руб., чистая прибыль - 1,73 млрд рублей.
ООО "ГринКран" также зарегистрировано в Москве. Владельцем и руководителем общества является Ольга Новикова.
Строительные работы по мостовому переходу в районе Климовки стартовали в ноябре 2019 г., ввести объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2023 года. Общая стоимость строительных работ оценивается в 120,82 млрд рублей. Готовность объекта по состоянию на январь 2021 г. оценивается в 9,6%. Общая протяженность моста и трассы в обход Тольятти в районе Климовки должна составить 97 км, в том числе 3,7 км - непосредственно мост через Волгу.