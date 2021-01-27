1000 танков, 50 самолетов: как Еврейский антифашистский комитет из Куйбышева боролся с фашизмом

27 января во всем мире вспоминают жертв Холокоста. Эта памятная дата установлена резолюцией ООН от 1 ноября 2005 года по инициативе Израиля, России, США, Канады, Австралии и Украины. Она приурочена к 60-летию освобождения Красной Армией узников нацистского концлагеря в Освенциме (Аушвице). Согласно материалам Нюрнбергского процесса, во время Холокоста фашистами и их приспешниками умерщвлено шесть миллионов евреев - треть нации, в том числе около трех миллионов советских граждан.

У Самары есть свои страницы истории, связанные с борьбой еврейского народа против фашизма.Так, с февраля 1942 г. до осени 1943 г. в Куйбышеве работал Еврейский антифашистский комитет (ЕАК).

На здании по ул. Венцека, 39, где он располагался, в прошлом году была установлена мемориальная доска. Именно отсюда под эгидой ЕАК велись радиопередачи, сообщавшие всему миру о военных и трудовых подвигах советского народа, а также о нацистских зверствах на оккупированных территориях. ЕАК также выпускал на языке идиш газету "Эйникайт", которая помогала найти людей, пропавших на фронте, за линией фронта и в нацистских концлагерях.

В ЕАК входили наиболее авторитетные представители советской интеллигенции, способные оказать влияние на международное общественное мнение для организации политической и материальной поддержки СССР в борьбе с нацистской Германией. Достаточно назвать имена русского физика Петра Капицы, изобретательницы советского пенициллина Лины Штерн, замнаркома иностранных дел Соломона Лозовского, писателя Самуила Маршака, кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, музыкантов Давида Ойстраха и Эмиля Гилельса, а также самых популярных фронтовых журналистов СССР Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана, которые именно в Куйбышеве начали работу над "Черной книгой" - сборником документальных материалов о массовом истреблении евреев на оккупированных Германией территориях.

Особую роль сыграл ЕАК в сборе финансовых средств за рубежом. Председатель комитета, знаменитый актер и режиссер Соломон Михоэлс и известный литератор Ицик Фефер за семь месяцев поездок по США, Мексике, Канаде и Великобритании собрали $45 млн, за счет которых Красная Армия получила более 1000 новых танков, 50 новых самолетов и два парохода с медикаментами. Деятельность ЕАК способствовала также открытию Второго фронта против нацистской Германии союзниками СССР по антигитлеровской коалиции - США, Англией и Францией.

"Мой отец из Винницы, и из всех его многочисленных родственников в живых остались только те немногие (процентов десять), кому удалось уехать оттуда на последнем поезде. Остальные были убиты фашистами: люди с моей, достаточно редкой, фамилией жили, в основном, в Виннице и в близлежащих местечках, а выжило после развернутого здесь геноцида всего-навсего пара семей. Вот таковы были последствия Холокоста лично для меня", - рассказывает главный раввин Самары и Самарской области по линии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) рав Александр Гольденгерш.

"Чтобы ныне живущие люди в полной мере восприняли этот ужас, причем не только ментально, но и через эмоцию, нужна огромная патриотическая работа всеми возможными способами, - считает он. - Историки, педагоги, психологи должны думать, как рассказать о Холокосте так, чтобы подрастающие поколения поняли, как человечество впало в это безумие. Ведь немцы были одними из самых культурных и образованных народов мира, это была нация великих музыкантов, писателей и ученых. И тем не менее она дошла до теоретически обоснованного уничтожения людей самыми бесчеловечными способами! Объяснить нашим современникам, как такое стало возможным, - сложнейшая задача, и чтобы ее решить, нужно, не жалея сил, профессионально и последовательно воспроизводить весь сложный исторический путь, который привел человечество к Холокосту".

Ужасы расчеловечивания

Холокостом (от древнегреческого "голокаустис" - "всесожжение") принято называть преследование и уничтожение евреев нацистами в период с 1933 по 1945 год. И это не только национальная, но и общечеловеческая трагедия, которая (и это самое страшное) произошла на глазах и при молчаливом согласии всего мира. Ее нельзя забыть: замалчивание Холокоста приводит к возникновению и укреплению неонацистских организаций.

Корни Холокоста кроются в ксенофобии - разделении мира на "своих" и "чужих", которое сопровождается острой враждой ко всем атрибутам "чужого", будь то религия, язык, традиции, культура, одежда или прическа. Ловушка в том, что настороженная реакция на непохожих людей - часть человеческой природы, но доведение этой настороженности до ксенофобии, по мнению ученых, является сбоем генетического механизма, чем объясняется ее иррациональность и неприятие логических доводов.

Когда в 1933 г. в Германии пришли к власти нацисты, страна находилась в глубоком экономическом кризисе, и Гитлеру требовался враг, на которого можно свалить все беды. Этим "врагом" и стали евреи, расчеловечивание которых стало одной из важнейших задач тогдашних германских властей, чья пропагандистская машина всей своей мощью внушала рядовым немцам, что евреи - лишь подобие людей, нелюди.

Сначала их лишили гражданских прав и собственности, а затем стали принуждать к эмиграции. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. при фактическом невмешательстве мирового сообщества нацисты устроили по всей Германии еврейские погромы. Были разрушены сотни синагог, разграблены еврейские дома, школы, магазины. Тысячи людей были ранены, более 90 убиты. А ответственность за все эти бесчинства власти возложили на саму еврейскую общину и отправили 15 тысяч германских евреев в концлагеря.

В 1939-41 гг. преследования и убийства евреев фашисты перенесли на оккупированные ими страны. С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. началось тотальное истребление евреев на временно захваченных нацистами территориях СССР. В массовых казнях участвовали не только подразделения СС и вермахта, но и местные коллаборационисты. Символом Холокоста стал Бабий Яр - овраг на окраине Киева, где только за два дня в конце ноября 1941 г. было казнено около 34 тысяч евреев.

Важнейшее значение нацисты придавали переселению евреев в места принудительного содержания - гетто, где многие из них умирали из-за голода, скученности, инфекционных болезней, отсутствия медикаментов, нехватки одежды и обуви, угля и дров. Трудоспособное же население гетто принуждалось к тяжелым физическим работам, а часть узников переводилась в рабочие и концентрационные лагеря, а также лагеря смерти. Тем не менее в местах содержания евреев создавалось антифашистское подполье, организовывались восстания и побеги, в результате которых бывшие узники присоединялись к советскому партизанскому движению.

Надо сказать, что беспощадно преследовались нацистами не только евреи, но и люди, которые хоть чем-то помогали им и укрывали их от фашистов. На оккупированной советской территории такая деятельность каралась смертью, но тысячи наших соотечественников разных национальностей с риском для жизни (своей и близких) спасали евреев. Это стало их нравственным подвигом, за который впоследствии мемориал катастрофы и героизма Яд ва-Шем (Иерусалим, Израиль) присвоил им звание "Праведник народов мира".

Ежегодно в нашей стране проводится "Неделя памяти" - цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. Задача "Недели", по словам президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, - "сделать невозможным повторение подобной трагедии и такого зверства, а этого можно достичь, только если в сознании людей, в их эмоциональном коде укоренится неприемлемость преступления, совершенного нацистами и их пособниками". Во имя этой всегуманной цели в регионах России устанавливаются памятники и мемориальные доски, вспоминается роль Красной Армии в спасении еврейского населения СССР и всей Европы.