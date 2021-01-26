В 2020 году Венчурный фонд Самарской области продолжил поддержку стартапов

По данным издательства Crunchbase, в 2020 году рынок венчурного инвестирования вырос на 4% в годовом исчислении. Наиболее активно инвесторы вкладывались в стартапы, которые стали особенно актуальны в связи с пандемией, изоляцией и перестройкой бизнеса под новые реалии. Не останавливалась работа и Венчурного фонда Самарской области.

Российский венчурный рынок в первой половине года негативно отреагировал на кризис. Особенно это отразилось на стартапах ранних стадий и тех отраслях, которые связаны с офлайном. Небольшие инвесторы предпочитали не рисковать в непонятной экономической обстановке и сократили объем инвестиций. Во второй половине года российский венчур отыграл позиции, хотя, по мнению экспертов, это произошло в основном за счет крупных сделок.

Как отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров, непростые условия не отменяют задач, поставленных Президентом РФ по запуску нового инвестиционного цикла, наращиванию вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.

"Конечно, в нынешних условиях сделать это гораздо тяжелее. Но тем более важно, поскольку мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Работа Венчурного фонда Самарской области, несмотря на пандемию, не останавливалась. Фонд продолжил поддерживать портфельные стартапы и инвестировал в новые. Условия для развития предпринимательства в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Об основных этапах работы в этом направлении в 2020 году рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов: "В этот проблемный год много усилий было направлено на работу с уже проинвестированными проектами, особенно с теми, кто был связан с офлайн-рынками. В то же время мы приняли решение не останавливать инвестирование, а продолжить искать стартапы и помогать компаниям с перспективными технологиями. В целом, 2020 год подтвердил, что наша стратегия, нацеленная на работу со стартапами в области цифровизации, автоматизации и онлайн-обучения, выбрана верно".

В начале 2020 года фондом была закрыта сделка, работа над которой велась с конца 2019 года — проинвестирован стартап Capsula, избавляющий пользователя от необходимости ходить по магазинам в поисках одежды. Комплекты одежды, подобранные стилистом специально под заказчика, привозит доставка.

В апреле 2020 фонд закрыл ещё одну сделку с проектом QB. Сервис хранения вещей QB упрощает жизнь пользователям: сотрудники сервиса фотографируют, упаковывают и забирают вещи на склад, где хранят до востребования. Сервис предлагает свои услуги и для физлиц, и для бизнеса. Услуги стартапа оказались очень востребованными во время пандемии жителями крупных городов. Журнал Forbes назвал бизнес складов временного хранения, в том числе и QB, одним из выигравших от пандемии: вещи к ним перевезли и оставшиеся с большим запасом товара предприниматели, и запертые в самоизоляции граждане.

В июле 2020 года, в разгар пандемии, портфель Венчурного фонда Самарской области пополнил проект HintEd — стартап в сфере Digital Adoption. Его платформа помогает адаптировать клиентов и сотрудников для работы с ПО с помощью интерактивных подсказок, что позволяет создавать обучающие сценарии под бизнес-процессы, характерные для конкретной компании. Спрос на разработку стартапа вырос во время эпидемии COVID-19, так как многим компаниям пришлось переводить сотрудников на удаленный режим работы и их обучать. В ноябре 2020 года стартап HintEd стал победителем акселератора Baltic HR& EdTech Accelerator.

За 2020 год портфельные проекты фонда дополнительно привлекли 50 млн рублей от частных инвесторов и других фондов, в том числе таких, как Softline Venture Partners и Digital Disrupt.

"Кризисные ситуации — всегда хорошее время для стартапов. Бизнесу приходится применять новые технологии, внедрять новые решения. Да, в российском венчуре было заметно снижение, особенно в начале года в отношении стартапов на ранних стадиях. Это логично, так как в начале пандемии неизвестных факторов было слишком много, даже для рынка стартапов. В 2021 году тренд на цифровизацию общества продолжится. Уже очевидно, что мы никуда не уйдем от удаленной работы, доставки и онлайн-образования, поэтому стартапы в этих и подобных отраслях будут быстро расти. Наш фонд изначально нацеливался на работу с такими стартапами, и мы уверены, что это правильное направление", — подчеркнула исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области Елена Пожарнова.

Всего за 2020 год аналитики Венчурного фонда Самарской области рассмотрели более тысячи стартапов со всей России. После первичного разбора на более детальный анализ прошло 439 стартапов.

Очень сильно пандемия сказалась на портфельном стартапе Твой Круиз. Стартап, который выстраивает удобную систему онлайн-бронирования речных круизов, оказался в сложном положении с начала режима самоизоляции и карантина. Но уже к концу лета проекту удалось перестроить работу компании, нарастить обороты и выйти в прибыль.

"Мы гордимся, что у нас в портфеле есть такие стартапы, как Твой Круиз. Работать на растущем рынке всегда просто, а вот вытянуть компанию, когда твоя отрасль исчезает, когда в начале туристического сезона отменяются все круизы и вводят карантин, — это очень сильно. Основатели проекта Твой Круиз перестроили бизнес и смогли сделать востребованный продукт", — отметил управляющий партнер фонда, директор компании YellowRockets Сергей Богданов.