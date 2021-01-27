Из тольяттинского офиса похищено 210 тыс. рублей

В одном из офисных центров Тольятти злоумышленник похитил денежные средства на сумму 210 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри офисного центра, опросили работников соседних кабинетов. Неизвестный преступник повредил дверь помещения и похитил из металлического ящика деньги.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали около одного из домов в Автозаводском районе. По данным полицейских, подозреваемый — 44-летний житель Новокуйбышевска, ранее судим за аналогичное преступление. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину. Сотрудникам полиции подозреваемый пояснил, что деньги потратил на личные нужды.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".