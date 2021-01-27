Генеральным директором "Открытие Факторинг" назначен Александр Пестов

На должность генерального директора "Открытие Факторинг", 100-процентной дочерней компании банка "Открытие", назначен Александр Пестов, ранее занимавший позицию директора по продажам в "Сбербанк Факторинг". Благодаря его работе компании удалось достичь лидирующих позиций на рынке факторинга как по объему портфеля, так и по количеству клиентов.
Александр Пестов сменил Артема Дурова, который в компании "Открытие Факторинг" работал с момента ее основания в 2016 году, сначала в должности исполнительного директора, а с августа 2019 года — в должности генерального директора.
Основными задачами Александра Пестова станет развитие факторингового бизнеса в регионах РФ и ключевых отраслях экономики, а также усиление кросс-сегментного взаимодействия в рамках группы "Открытие".
"Сейчас перед компанией стоит задача укрепления позиций на рынке факторинга, 2021 год мы посвятим наращиванию портфеля в ключевых регионах присутствия группы "Открытие", а также развитию инновационных клиентских предложений. Мы продолжим курс открытости и преемственности с фокусом на цифровизацию внутренних процессов и продуктовых решений", — отмечает Александр Пестов.
Александр Пестов пришел в банковский бизнес более 15 лет назад, в разные годы занимал управленческие позиции в "ВТБ Факторинг", "ТрансКредитФакторинг", "Финансовой Корпорации Открытие" и "Сбербанк Факторинг". Окончил НИУ "Высшая школа экономики" и Московский гуманитарно-экономический институт, имеет два высших образования по специальности "Финансы и кредит" и "Юриспруденция".
Женат, воспитывает трех детей. Увлекается активными видами спорта, дайвингом и рыбалкой.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.