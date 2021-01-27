Вступил в силу приговор водителю Aston Martin, виновному в смертельном ДТП в Самаре

В среду, 27 января, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения приговор Промышленного райсуда, вынесенный водителю Aston Martin Марку Ланцову, признанному виновным в смертельном ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, ДТП с участием Марка Ланцова произошло 4 июня 2019 года. Он ехал на Aston Martin по ул. Солнечной в направлении ул. Ново-Вокзальной. На перекрестке улиц Солнечной и Губанова Ланцов не уступил дорогу Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. Автомобили столкнулись. После удара Toyota выехала на тротуар и сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика. Женщина скончалась. Также в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota, в больницу она обратилась самостоятельно.

Обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека") предъявили водителю Aston Martin Марку Ланцову. Экспертиза установила, он мог избежать столкновения, если бы соблюдал ПДД.

24 ноября 2020 г. Промышленный райсуд Самары приговорил Ланцова к двум годам колонии-поселения и лишению водительских прав на два года после освобождения. Также суд частично удовлетворил гражданский иск сына погибшей. Ланцов должен будет выплатить ему 500 тыс. руб., с учетом того, что уже заплатил 300 тысяч.

Жалобы на этот приговор подали два адвоката водителя, представитель потерпевшего — мужа погибшей в ДТП Аллы Штоль, и сам мужчина, который просил оправдать водителя. Жалоб от сына погибшей и его представителя на приговор в суд не поступало.

Областной суд оставил приговор без изменения. Он считается вступившим в силу. Теперь у сторон есть право обжаловать судебные акты в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.