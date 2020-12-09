На приговор водителю Aston Martin подали апелляционные жалобы

Приговор водителю Aston Martin Марку Ланцову, которого признали виновным в смертельном ДТП, обжаловали два его адвоката, а также потерпевший — муж погибшей Аллы Штоль, который просит оправдать водителя, и представитель потерпевшего. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, ДТП с участием Марка Ланцова произошло 4 июня 2019 года. Он ехал на Aston Martin по ул. Солнечной со стороны 8-й просеки в направлении ул. Ново-Вокзальной. По версии следствия, на перекрестке улиц Солнечной и Губанова Ланцов не уступил дорогу Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. Автомобили столкнулись. После удара Toyota выехала на тротуар и сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика. Женщина скончалась.

Также в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota, в больницу она обратилась самостоятельно.

В связи с ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Обвинение предъявили водителю Aston Martin Марку Ланцову. Согласно заключению экспертизы, он имел возможность избежать столкновения, если бы не нарушил ПДД.

Суд приговорил Ланцова к двум годам колонии-поселения и лишению вдительских прав на два года после освобождения. Также суд частично удовлетворил гражданский иск сына погибшей женщины, ему Ланцов должен будет выплатить 500 тыс. руб., с учетом того, что ранее уже заплатил 300 тысяч.

Жалобы на этот приговор подали два адвоката водителя, представитель потерпевшего — мужа погибшей в ДТП Аллы Штоль, и сам этот потерпевший, который просил оправдать водителя. Жалоб от сына погибшей и его представителя на приговор в суд не поступало.

Поступившие жалобы будут направлены в апелляционную инстанцию Самарского областного суда.