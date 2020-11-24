Водителю Aston Martin, устроившему смертельное ДТП в Самаре, дали два года колонии-поселения

Во вторник, 24 ноября, в Промышленном районном суде под председательством судьи Елены Фирсовой огласили приговор водителю автомобиля Aston Martin Марку Ланцову, которого признали виновным в ДТП, унесшем жизнь няни трехлетнего мальчика, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что трагическое ДТП с участием Марка Ланцова произошло 4 июня 2019 г., когда он ехал на автомобиле Aston Martin по ул. Солнечной со стороны 8-й просеки в направлении ул. Ново-Вокзальной. По версии следствия, на перекрестке улиц Солнечной и Губанова Ланцов не уступил дорогу Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова.

Автомобили столкнулись, и после удара Toyota выехала на тротуар, где сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика. Женщина скончалась, а ребенка после оказания медицинской помощи отправили домой.

Также в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota, которая самостоятельно обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили домой.

В связи с ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

При завершении расследования правоохранители предъявили обвинение водителю автомобиля Aston Martin Марку Ланцову. Согласно заключению автотехнической экспертизы, он имел возможность избежать столкновения, своевременно выполняя требования ПДД.

26 февраля 2020 г. после утверждения обвинительного заключения прокуратурой Самары уголовное дело поступило для рассмотрения в Промышленный районный суд. Процесс, который сейчас близится к завершению, ведет судья Елена Фирсова.

На прениях государственный обвинитель просил суд признать Марка Ланцова виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и лишить его на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В итоге 24 ноября суд признал Марка Ланцова виновным в нарушении ПДД повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении и лишению на два года после освобождения права управления транспортными средствами. Так же суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего — сына погибшей женщины, которому Ланцов должен будет выплатить 500 тыс. руб., с учетом того, что ранее он заплатил ему 300 тысяч.

Как пояснили в суде, если приговор вступит в силу, Ланцов должен будет самостоятельно явиться в колонию-поселение для отбытия наказания.