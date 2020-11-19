Обвинение просит заключить водителя автомобиля Aston Martin в колонию-поселение

В четверг, 19 ноября, в Промышленном районном суде под председательством судьи Елены Фирсовой состоялись прения по уголовному делу о ДТП, унесшим жизнь женщины. Государственный обвинитель запросил для водителя Aston Martin Марка Ланцова три года лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, что трагическое ДТП, вызвавшее большой общественный резонанс, произошло 4 июня 2019 года. Водитель автомобиля Aston Martin Марк Ланцов ехал по ул. Солнечной со стороны 8-й Просеки в направлении ул. Ново-Вокзальной и на перекрестке улиц Солнечной и Губанова не уступил дорогу Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова.

Автомобили столкнулись, и после удара Toyota выехала на тротуар, где сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика. Женщина скончалась, а ребенка после оказания медицинской помощи отправили домой.

Также в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota, которая самостоятельно обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили домой.

В связи с ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

При завершении расследования правоохранители предъявили обвинение водителю автомобиля Aston Martin Марку Ланцову. Согласно заключению автотехнической экспертизы, он имел возможность избежать столкновения, своевременно выполняя требования ПДД.

26 февраля 2020 года после утверждения обвинительного заключения прокуратурой Самары уголовное дело поступило для рассмотрения в Промышленный районный суд. Процесс, который сейчас близится к завершению, ведет судья Елена Фирсова.

На прениях, как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, государственный обвинитель просил суд признать Марка Ланцова виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и лишить его на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

После прений судья удалилась в совещательную комнату для вынесение приговора.