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Власть и политика

Дмитрий Чернышенко рассказал о кадровой ротации РЦТ по итогам первого года работы

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств, в котором 18 ведомств показали высокий результат эффективности, остальные - средний и ниже среднего.

Он напомнил, что критериями оценки были исполнение бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации, выполнение ключевых показателей эффективности, а также сроки и качество выполнения поручений правительства РФ руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральными органами власти.

"В рамках выполнения поручения президента о цифровизации госуправления мы в течение года выстраивали системную работу в министерствах и ведомствах по цифровой трансформации. РЦТ изначально были представлены четкие и понятные критерии оценки их деятельности.

По итогам подготовлен сквозной рейтинг, и это объективная картина. В течение года коллегами была проделана большая работа, но, к сожалению, есть несколько руководителей, которые получили низкие оценки по всем критериям. Таким образом, кадровая ротация руководителей цифровой трансформации по итогам первого года составит более 15% (10 РЦТ из 62 будут заменены). Кто-то уже покинул свой пост, по остальным в кратчайшие сроки будут приняты решения.

Это сигнал для всей цифровой отрасли, которая сегодня активно набирает обороты. Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране", - отметил вице-премьер.

Среди лидеров рейтинга - Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг России, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС России и другие. Средний результат показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД России и ряд других ведомств, а низкие показатели - Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды России и другие.

Напомним, руководители цифровой трансформации назначаются на позиции заместителей глав министерств, ведомств, а если речь идет о субъекте РФ - не ниже заместителя главы региона или заместителя руководителя регионального органа исполнительной власти.

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