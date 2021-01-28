"Крылья Советов" сыграли вничью с "Целе"

В среду, 27 января, "Крылья Советов" в первом матче второго сбора сыграли вничью со словенским клубом "Целе" - 1:1.
За самарцев забил Иван Сергеев.
В среду, 27 января, "Крылья Советов" в первом матче второго сбора сыграли вничью со словенским клубом "Целе" - 1:1.
За самарцев забил Иван Сергеев.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
"Крылья Советов" (стартовый состав): 81 Овсянников, 23 Комбаров, 4 Солдатенков, 3 Чернов, 2 Полуяхтов, 8 Витюгов, 7 Хади, 17 Зиньковский, 69 Голенков, 11 Ежов, 33 Сергеев.
Запасные: 1 Ломаев, 39 Фролов, 5 Горшков, 6 Якуба, 10 Сарвели, 18 Зеффан, 19 Цыпченко, 47 Божин, 52 Смирнов, 57 Тюрин, 77 Кабутов, 84 Гацкан, 99 Канунников.