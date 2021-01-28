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Преступления Происшествия

Пьяный тольяттинец сбежал из супермаркета с награбленными продуктами

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти с заявлением о грабеже обратился директор одного из супермаркетов Комсомольского района. Он пояснил, что злоумышленник скрылся на Chevrolet Cruze.

Ориентировку с приметами грабителя и его автомобиля передали наружным службам полиции. Спустя несколько минут патрульный экипаж ДПС в Центральном районе заметил подозрительное авто, двигавшееся по ул. Мира.

Правоохранители задержали машину и попросили 29-летнего водителя предъявить права. Выяснилось, что задержанный, имеющий признаки опьянения, лишен прав. Досмотрев авто, полицейские обнаружили две пропавшие продуктовые корзины из супермаркета, "наполненные различными товарами". Похищенное изъяли и вернули в магазин.

В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела —  по статье "Грабеж" и "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Ведётся следствие.

Гид потребителя

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