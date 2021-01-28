Жительницу Самары будут судить за попытку оформить фиктивное руководство фирмой

Жительница Самары предстанет перед судом за незаконное использование документов для образования ООО, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В 2019 г. женщине пообещали денежное вознаграждение в обмен на то, что та подаст налоговикам паспорт и другие данные для образования ООО, где будет числиться фиктивным директором и учредителем юрлица.

Она представила в налоговую службу пакет документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако в ИФНС России по Красноглинскому району усомнились и обратились в полицию с просьбой проверить достоверность представленных сведений.

Было возбуждено семь уголовных дел по статье "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица". Следователи Промышленного района завершили расследование, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.