16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительницу Самары будут судить за попытку оформить фиктивное руководство фирмой Пьяный тольяттинец сбежал из супермаркета с награбленным Суд продлил домашний арест Александру Швидаку до 25 марта Подозреваемый в избиении в отрадненском кафе не смог оспорить арест Из тольяттинского офиса похищено 210 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Жительницу Самары будут судить за попытку оформить фиктивное руководство фирмой

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 114
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жительница Самары предстанет перед судом за незаконное использование документов для образования ООО, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В 2019 г. женщине пообещали денежное вознаграждение в обмен на то, что та подаст налоговикам паспорт и другие данные для образования ООО, где будет числиться фиктивным директором и учредителем юрлица.

Она представила в налоговую службу пакет документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако в ИФНС России по Красноглинскому району усомнились и обратились в полицию с просьбой проверить достоверность представленных сведений.

Было возбуждено семь уголовных дел по статье "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица". Следователи Промышленного района завершили расследование, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31