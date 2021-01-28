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Общество

ООО "Профи" попало в "черный список", сорвав контракт на поставку еды для школы в Южном городе

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В середине 2020 г. ООО "Профи" стало победителем торгов на поставку продуктов питания (бакалею) в учреждения Самарской области. Компания была обязана за 6 млн рублей предоставить услуги школе в Южном городе. Однако контракт, заключенный в начале июля 2020 г., был сорван по вине поставщика.

ООО должно было поставлять продукты питания для школьников на специализированный склад. Порядок и сроки поставки и приемки бакалеи были прописаны в документации. Руководство школы несколько раз направляло претензии в адрес ООО, связанные с отсутствием ожидаемых поставок, но компания проигнорировала претензии, отказавшись исполнять условия в одностороннем порядке.

"Зная о том, что заказчиком по контракту является образовательное учреждение, обязанное обеспечить бесперебойное питание несовершеннолетних граждан, ООО "Профи" не приняло всех необходимых действий по надлежащему исполнению контракта. Неисполнение обязательств ООО "Профи" не позволило обеспечить полноценное питание детей", - отмечается в сообщении ФАС.

Заказчик обратился в Самарское УФАС РФ и антимонопольное ведомство ООО в Реестр недобросовестных поставщиков.

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