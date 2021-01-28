Самарская таможня арестовала 10 т незадекларированных нефтепродуктов

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Сотрудники Самарской таможни на контрольном пункте "Акбулак" в Оренбургской области остановили КамАЗ с полуприцепом, который вез 10 т трансмиссионного масла.

Фото: Приволжское таможенное управление