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Общество

Самарская таможня арестовала 10 т незадекларированных нефтепродуктов

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни на контрольном пункте "Акбулак" в Оренбургской области остановили КамАЗ с полуприцепом, который вез 10 т трансмиссионного масла.

Фото: Приволжское таможенное управление

По результатам проведенной таможенной экспертизы товар идентифицирован как нефтепродукт, тяжелый дистиллят, смазочное масло. Данная категория товаров подлежит обязательному таможенному декларированию.

Общая рыночная стоимость задержанного товара по результатам экспертизы составила порядка 672 тыс. рублей.

По результатам проведенных мероприятий в отношении отправителя товара возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России, на товар наложен арест, проводится административное расследование.

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