Виктор Файзулин стал спортивным директором ФК "Акрон"

Виктор Файзулин стал спортивным директором тольяттинского футбольного клуба "Акрон".

В качестве футболиста за свою карьеру Файзулин провел 349 официальных матчей, в которых отличился 41 раз.

После завершения профессиональной карьеры он занимался бизнесом и основал в Санкт-Петербурге футбольный клуб "Алгоритм", нацеленный на воспитание молодых футболистов.

Руководство ФК "Акрон" уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.