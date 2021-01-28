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Футбол Спорт

Виктор Файзулин стал спортивным директором ФК "Акрон"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Виктор Файзулин стал спортивным директором тольяттинского футбольного клуба "Акрон".

Фото: ФК "Акрон"

В качестве футболиста за свою карьеру Файзулин провел 349 официальных матчей, в которых отличился 41 раз.

После завершения профессиональной карьеры он занимался бизнесом и основал в Санкт-Петербурге футбольный клуб "Алгоритм", нацеленный на воспитание молодых футболистов.

Руководство ФК "Акрон" уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

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