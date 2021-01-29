Личный опыт: Как записаться и сделать прививку от коронавируса в Самаре

Рассказываем о личном опыте корреспондента "Волга Ньюс", решившего сделать прививку от коронавируса в Самаре. Субъективные советы о том, как и куда лучше записываться на вакцинацию, на что обратить внимание во время прививки, и как подготовиться к первым дням после укола.

Чужой опыт

Самым сложным оказалось записаться на прививку. В начале кампании вакцинации было много неподтвержденной информации: прививку делают только врачам и учителям, записываться на укол необходимо в больнице по месту жительства, талоны выдаются исключительно на Госуслугах или наоборот только в регистратуре поликлиники.

В моем окружении были знакомые, которые захотели сделать прививку от коронавируса сразу в первых рядах. Они следили за поступлением вакцин в больницы, выходили на знакомых в системе здравоохранения. Все это длилось до того момента, когда один из таких знакомых сказал, что вакцина поступила в больницы и нужно просто звонить в поликлинику и записываться на вакцинацию.

Действительно, один звонок в регистратуру, и всех желающих сразу же по телефону записали на прививку на следующий день. Это было 5 января. История знакомых и их хорошее самочувствие после прививки меня воодушевили и я решила последовать их примеру.

Запись

Моя история с поиском возможности сделать прививку началась 11 января. Знакомые прививались в городской больнице № 4 (Мичурина, 125), и так как это моя больница по месту жительства, я сразу начала звонить именно туда. В регистратуре поликлиники мне сказали, что сейчас вакцины у них нет, но чтобы я не переживала — они ждут ее "вот-вот", посоветовали позвонить через день. В среду все повторилось, но с советом перезвонить в пятницу. В пятницу — звоните в понедельник. В понедельник стало совсем обидно, так как в регистратуре сказали, что вакцина была в субботу, но уже закончилась. Стало понятно, что это тупиковый вариант.

18 января объявили уже массовую вакцинацию, а вскоре появилась информация, что записаться на прививку можно через портал Госуслуг. На Госуслугах все проходило через "запись к врачу". В моей больнице и в ближайших четырех даже не было варианта "запись на прививку", только "запись к терапевту".

Всю неделю параллельно продолжала звонить в свою поликлинику и узнавать о поступлении вакцины.

Потом я узнала от знакомых, что можно привиться в другой больнице — не по месту жительства. Я позвонила на "горячую линию" по коронавирусу Самарской области — 8 (800) 302 21 63, где мне сказали, что записываться нужно в поликлинике по месту жительства, но на вопрос: "Могу ли я сделать прививку в другой больнице, куда привезли вакцину, если в моей ее нет?". Мне ответили, что это решается по усмотрению врача в больнице, где есть вакцина.

На сайте Единой электронной регистратуры (https://er.mz63.ru/) мне сразу было предоставлено несколько вариантов медучреждений для записи. Оптимальной для меня оказалась — Самарская поликлиника № 3 (Рабочая, 34). Я позвонила в свою больницу, где сказали, что мне обязаны сделать прививку в любом медицинском учреждении, где есть вакцина. А в регистратуре Поликлиники № 3 подтвердили, что я могу туда записаться на прививку, но порекомендовали позвонить накануне дня вакцинации, чтобы удостовериться, что вакцина пришла. Благо на сайте Единой электронной регистрации взять талон на прививку можно в два клика, что и было сделано.

Так я записалась на вакцинацию 26 января, спустя 15 дней поисков возможности сделать прививку. Кстати, в этот же день позвонила в свою поликлинику, и вакцину там еще так и не подвезли, и снова порекомендовали мне перезвонить.

Не та стратегия?

Возможно, моя стратегия изначально была не верна. И я могла бы сделать прививку раньше, если бы сразу зашла на сайт Единой электронной регистратуры. Ведь, когда я названивала в свою поликлинику, знакомые в соцсетях периодически выкладывали фотографии со справкой о пройденном первом этапе вакцинации, что означает — в городе вакцина где-то да была. Но этот текст и пишется для того, чтобы предостеречь всех от моих ошибок и предложить сразу оптимальный вариант.

Температура и слабость на день: как самарцы переносят прививки от коронавируса Вакцинироваться от коронавируса в Самарской области может любой желающий, не имеющий противопоказаний. Для этого необходимо связаться с поликлиникой по месту жительства, уточнить там наличие вакцины и записаться на прием в конкретное время. Вакцинация проходит в два этапа - второй укол делают через три недели после первого. Волга Ньюс поговорил с людьми, которые уже сделали первые прививки о том, как проходила вакцинация, какиовы были побочные эффекты и что рекомендуют врачи.

Стоит учитывать, что в министерстве здравоохранения Самарской области сейчас каждый день рапортуют о больших партиях вакцины, которые должны поступить уже в феврале, и вполне реально, что уже через неделю рассказ о моих мытарствах будет не актуален.

Вывод: Проще всего записаться на прививку на сайте Единой электронной регистратуры. Записаться можно в любую удобную поликлинику. Но накануне дня вакцинации необходимо позвонить в регистратуру выбранного учреждения, чтобы удостовериться, что вакцина поступила.

Прививка

Накануне Дня Икс я позвонила в поликлинику, где мне сказали: "вакцина поступила, приходите". И на следующий день в 9:55, я уже поднималась к кабинету врача на второй этаж, имея на руках талон на 10:00. Наивная...

Перед кабинетом врача была уже толпа. Можно сохранить нервы, если просто смириться с тем, что многие пришли не ко времени и прием осуществляется в режиме "живой очереди". Так я была следующей в кабинет за мужчиной, у которого талон был на 10:20.

Очередь оказалась большой из-за того, что в кабинете вакцинации размораживали препарат. Но перед уколом надо было еще посетить врача, который допускает или не допускает на прививку. Рядом с кабинетом на небольшом столе лежали бумаги для заполнения — личная информация и согласие на добровольную вакцинацию.

На первом документе — "Анкете пациента" — необходимо записать паспортные данные и информацию о месте работы, в том числе и должность. Здесь же есть небольшой опросник по состоянию здоровья — были ли симптомы простуды последние 14 дней, какие препараты принимались в последние 30 дней, были ли контакты с больными Covid-19 и так далее.

Второй документ "Добровольное информированное согласие", где говорится о том, что вы в курсе, что такое профилактическая вакцинация, что данная прививка делается в два этапа, что возможны поствакцинальные осложнения, что вы должны пройти обязательный осмотр у врача перед уколом, и что вы обязуетесь выполнять предписания врачей. Здесь же отдельной строкой отмечено, что вы имеете право задать любые вопросы врачу и "получить на них исчерпывающий ответ".

Это важно. Потому что, когда я зашла в кабинет к врачу, мне измерили только уровень насыщения кислорода в крови и внимательно изучили мои документы. Но я и не жаловалась ни на какие проблемы со здоровьем, поэтому меня все устраивало. Если у вас появятся какие-то вопросы или неуверенность, то, конечно, необходимо задать вопросы врачу. Он обязан внимательно на них ответить. Но можно готовиться к тому, что "прием у врача" перед вакцинацией — чисто бюрократическая процедура, с целью заполнить бумажки и внести вас в список.

На данный момент среди противопоказаний к вакцинации: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии), беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет. Более подробно обо всем можно будет прочитать в памятке пациента, которую дают в кабинете врача.

Осмотр у врача занимает от трех до семи минут. Получив бесплатные бахилы, я отправилась к соседнему кабинету в очередь на саму прививку. В Самаре пока всем делают только "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Сам процесс вакцинации занимает несколько секунд. Чуть дольше там вам будут заполнять бумажки и выдавать направление на второй этап вакцинации через 21 день.

После укола рекомендуется посидеть в поликлинике минут 30, чтобы проследить возможную аллергическую реакцию.

Пока я сидела в очереди, обратила внимание, что в основном на прививку стояла публика 40+, было немало пенсионеров. Рядом сидел мужчина, которому 68 лет, и он все спрашивал, какие физические нагрузки запрещены после прививки, и успеет ли он еще покататься на коньках в этом году. В прививочном кабинете мне сказали, что прививаться приходят люди разных возрастов, и что молодежь чаще прививается группами "от организаций".

В очереди жаловались на плохую организацию — что прием осуществляется не по талонам, и, что из-за этого на этаже скапливается много людей, и трудно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. У меня процедура не вызвала много вопросов и претензий. Разве, что чуть смутил тот факт, что в кабинете врача мне не измерили давление и не провели более подробный осмотр. Но, видимо, сейчас это уже происходит "по требованию" или по усмотрению самого доктора. А предъявлять претензии тем врачам очень не хотелось, они выглядели уже очень утомленными и рассказали, что успели за несколько дней уже привить более 1000 человек.

Что касается времени приема в талоне, то это скорее зависит от самой аудитории, нежели от организации. Меня порадовало, что в поликлинике вакцинация и прием у врача проходят в специально отведенных кабинетах. Потому что знаю, что не везде так. В некоторых больницах вакцинацию делают в кабинетах, куда стоят люди и на общие процедуры.

Вся история с прохождением врача, ожиданием разморозки вакцины, и 30 минутным сидением в коридоре после укола, у меня заняла не более часа. И кажется, что это уже очень хорошо.

Чисто теоретически на вакцинацию можно записаться "с улицы", то есть не оформляясь заранее. Но в таком случае вам придется рассчитывать лишь на то, что может кто-то не прийти на прививку и вам предложат "быть пятым", так как вакцину размораживают сразу на пятерых. По крайней мере, при мне одному мужчине именно так и повезло. Кстати, те, кто был записан к 11 часам утра, прошли все процедуры уже без очередей.

Пока мне больше всего не понравилось, что были обещаны какие-то сертификаты и дневники пациента на Госуслугах, но здесь тишина — никаких писем и информации о том, что я начала проходить вакцинацию в личном кабинете на сайте не было.

Вывод: На вакцинацию лучше прийти чуть раньше времени, назначенного в талоне. Не пугаться больших очередей, они возникают, как правило, из-за размораживания вакцины и проходят очень быстро. Не бояться задавать любые вопросы врачам на обследовании, просить измерить давление, провести базовый осмотр, если сомневаетесь. Захватить свою ручку для заполнения документов. Не забыть с собой паспорт, страховой полис, СНИЛС. Не волноваться и не переживать. Посидеть 30 минут после укола в больнице.

Последствия

В "Памятке пациента" говорится о следующих возможных реакциях: непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью, болезненностью в месте инъекции, гиперемии, отечностью. Некоторым "везет" на тошноту, диспепсию, снижение аппетита, увеличение регионарных лимфоузлов.

После прививки я чувствовала себя отлично весь день. Не было никакой слабости и никакой головной боли. Но к 11-ти вечера у меня начала подниматься температура. В соцсетях многие пишут о температуре до 38 и легкой ломоте. Возможно, у них высокий болевой порог. Потому что, я при температуре 38, уже собиралась звонить родным и прощаться со всеми. Было ощущение, как будто меня били сапогами несколько часов по спине и голове, выкручивало суставы. Болело место укола. Я не могла заснуть всю ночь. Но на следующий день, также внезапно как пришли все эти ощущения, также они и отступили. И к следующему вечеру я уже чувствовала себя вполне нормально.

Рекомендуется в течение трех дней не мочить место инъекции, не посещать сауну, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

Вывод: Не бояться реакции на прививку. Кажется, что какую-то легкую головную боль испытывает практически каждый привившийся. Это не официальные данные, а только личные наблюдения. Зато официально, по рекомендации врача, не стоит сбивать температуру, если она не поднимается выше 38. Но если что, то в помощь — нестероидные противовоспалительные средства. При отечности и болезненности места вакцинации — антигистаминные средства. Субъективный совет — возможно, стоит заранее подумать о том, чтобы взять лишний выходной на работе. Я, например, не смогла на следующий день выйти на работу, и даже в магазин.