Эксперт Общественной палаты: "Вовлечение детей в несанкционированные политические акции недопустимо"

Несанкционированные акции 23 января, к которым привлекли старших школьников и молодежь, вызвали возмущение у родителей и педагогов региона. Директор Самарского регионального отделения МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы", эксперт комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам образования и науки Наталья Фролова прокомментировала эти политические акции.

"Вовлечение детей в несанкционированные политические акции недопустимо, так как психика и сознание детей не готово к осмыслению истинных причин и сути происходящего. А призывы к протестному поведению, агрессии оказывают негативное влияние на личности молодых людей. Продуктивная гражданская позиция - это только созидательный позитив через диалог и реализацию социальных проектов. И для этого российской молодежи органами власти созданы все условия", - сказала она.

По мнению Натальи Фроловой, нахождение в период пандемии в местах массового скопления людей - это всегда риск для здоровья, а в случае непредвиденного развития ситуации риск и для жизни.

"Каждый ответственный родитель принимает меры для того, чтобы здоровью и жизни ребенка никто и ничто не угрожало. В условиях распространения коронавирусной инфекции особенно важно не допускать попадания детей и подростков в места массового скопления людей, так как это зона максимального риска заражения COVID-19", - добавила она.

По мнению эксперта областной Общественной палаты, родителям очень важно в доверительных беседах объяснять детям, что подобные мероприятия не являются истинными акциями в борьбе за права, а только прикрытием для личных интересов их организаторов, которые манипулируют людьми для достижения своих меркантильных политических целей.

"Продуктивная гражданская позиция - это всегда позитив, диалог, реальные социальные проекты, конструктивная общественная деятельность, а никак не агрессия и политический популизм", - отметила Наталья Фролова.