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Суды Происшествия

Дело "индейцев": заявивший об убийстве может стать обвиняемым

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 января в Самарском районном суде был продлен срок содержания под стражей 49-летнего Сергея Коптелова, которого правоохранители считают "активным участником" так называемого ОПГ "Индейцы" и организатором убийства жителя Новокуйбышевска Валерия Плотникова, пропавшего в январе 2011 года.

В тот же день по ходатайству следствия в суде решался также вопрос о продлении ареста, наложенного на имущество семьи Коптеловых. О его результатах узнать не удалось, так как председатель Самарского районного суда Марина Титовец отказала журналисту издания в присутствии на заседаниях под предлогом пандемии.

Напомним, подозреваемый живет на нарах с марта прошлого года, после того как был задержан на посту ГИБДД за то, что и у него под машиной нашли боевой пистолет. В СМИ появлялась информация, что его задержанию предшествовал раскол, произошедший среди лидеров группировки. Также в прессе отмечалось, что "индейцы" якобы долгое время "сидели на нефтяной трубе", в районе Новокуйбышевска, и конфликт может быть связан с дележом имущества, добытого преступным путем.

В отношении Коптелова было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, оперативное сопровождение которого ведут полицейские из управления по борьбе с организованной преступностью. По всей видимости, именно их стараниями некто Мещеряков через девять лет после убийства Плотникова вдруг решил о нем рассказать. Мужчина дал показания против Антона Бунтовского, как исполнителя этого убийства, и Коптелова, который якобы организовал данное преступление.

По словам Мещерякова, Плотников был задушен и сброшен в Волгу. Но спустя девять лет труп, даже если он там и был, конечно же, не был найден. Правда, в деле фигурирует поднятый водолазами с глубины якорь, к которому возможно было привязано тело.

Коптелов вины категорически не признает. В ноябре было возбуждено очередное уголовное дело, по факту изъятия в его жилище еще одного пистолета.

Бунтовский же, попав в руки правоохранитей, подписал признание в убийстве, но впоследствии от него отказался и назвал причастным к преступлению самого Мещерякова и предполагаемого "индейца" Артема Быкова, который также указывает на Мещерякова как на главного исполнителя.

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