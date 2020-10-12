Новокуйбышевский предприниматель из ОПГ "Индейцы" получил условный срок за перевозку арсенала оружия и взрывчатки

В начале октября вступил в силу приговор авторитетному новокуйбышевскому предпринимателю Александру Самохвалову, которого считают активным участником самой известной ОПГ города — ОПГ "Индейцы", пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что Самохвалова задержали 17 марта 2020 г. в битком набитой оружием, боеприпасами и взрывчаткой Toyota Camry — по заявлениям полицейских, он вез весь схрон преступной группировки.

Новокуйбышевская ОПГ "Индейцы" возникла в конце 90-х, среди ее активных членов СМИ называли Сергея Коптелова (Коптел), Александра Самохвалова, Александра Суслина, Александра Кузнецова и других. В начале 2020 г. среди лидеров группировки произошел раскол, следствием чего стали конфликты и уголовные дела.

Первым под удар попал Коптелов — в марте 2020 года при досмотре в поселке Гранный у него изъяли пистолет ПМ 1954 года выпуска калибра 9 миллиметров и восемь патронов к нему. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение оружия и боеприпасов", Коптелова взяли под стражу.

Спустя день после задержания Коптелова на пересечении улицы Гранной и Самарского шоссе в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Наблюдение" сотрудники уголовного розыска и ФСБ остановили и досмотрели автомобиль Toyota Camry под управлением 49-летнего совладельца ООО "1000 мелочей" Александра Самохвалова. В автомобиле задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 24 предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием: пулеметы и автоматы Калашникова, автомат МР-5, пистолеты, боеприпасы ВОГ и 700 патронов различного калибра.

По информации издания, Самохвалов начал сотрудничать со следствием и признал вину, заслужив особый порядок рассмотрения своего уголовного дела. В начале сентября 2020 г. его дело ушло в суд Новокуйбышевска на рассмотрение судьи Светланы Король. В вину "индейцу" вменили незаконное хранение оружия и взрывчатки (статьи 222 и 222.1 УК РФ). Санкция каждой из вмененных статей — 4-5 лет лишения свободы. Срок казался вполне реальным с учетом того, что и за меньшее люди нередко отправлялись в колонию.

Куда вез "индейский" арсенал Самохвалов — следствие так и не установило. Официальной версией теперь считается вполне комфортная для фигуранта: что он якобы осуществлял перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов "с целью их дальнейшего уничтожения путем сброса в реку Татьянку в черте города Новокуйбышевска". Машину Самохвалов взял у знакомого, не осведомленного о его преступных намерениях.

При рассмотрении дела Самохвалова суд Новокуйбышевска не установил отягчающих обстоятельств, но зато обнаружил массу смягчающих. К таковым относятся полное признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительная характеристика с места жительства, наличие места работы, а также состояние здоровья подсудимого и его матери, наличие малолетнего ребенка, явка с повинной. В "анамнезе" Самохвалова обнаружились даже участие в неких благотворительных проектах и акциях.

Как пишет "Самарское обозрение", итог рассмотрения дела таков: по ст. 222 УК РФ Самохвалову назначено наказание, не связанное с лишением свободы, а именно — ограничение свободы на 1 год. По эпизоду хранения и перевозки взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ) подсудимому назначили 1 год 5 месяцев лишения свободы со штрафом 35 тыс. рублей. Однако, "принимая во внимание совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности подсудимого Самохвалова А.П., влияние назначенного подсудимому наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи", суд посчитал необходимым применить статью 73 УК РФ и сделать срок условным. В течение испытательного срока (1 год) Самохвалов обязан являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, и не менять постоянного места жительства. Приговор никем не обжаловался, вступил в законную силу и 1 октября 2020 г. был сдан на оформление в архив Новокуйбышевского горсуда.