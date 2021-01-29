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Преступления Происшествия

В Самаре квартирный вор "спалился" на наклейках пиццерии, которыми метил объекты для краж

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о квартирных кражах, раскрытое по генетическим следам преступника, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого лица, обвиняемого в совершении двух преступлений по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере".

По версии следователей, летом 2020 г. мужчина пометил входные двери нескольких квартир наклейками "Додо пиццы". По этим маячкам злоумышленник определял отсутствие жильцов, а с целью маскировки он заклеивал глазки входных дверей соседних квартир.

Из квартир он похищал деньги, ювелирные изделия. В числе похищенного — коллекция монет стоимостью свыше 150 ты. рублей. Общая сумма причиненного ущерба превысила 670 тыс. рублей.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты фрагменты наклеек "Додо пиццы", на которых остался генетический профиль преступника. По результатам комплексной генетической экспертизы была установлена его личность.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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