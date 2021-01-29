Сотрудницу Госинспекции труда будут судить в Самаре за взятку

В Самаре завершено расследование уголовного дела главного инспектора региональной Госинспекции труда. Женщину обвиняли по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").

По версии следствия, в декабре 2019 г. и феврале 2020 г. обвиняемая дважды получила на банковскую карту от директора ООО взятки на общую сумму 40 тыс. рублей. За это она должна была не привлекать организацию к административной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд Самарского района для рассмотрения.