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Преступления Происшествия

Сотрудницу Госинспекции труда будут судить в Самаре за взятку

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершено расследование уголовного дела главного инспектора региональной Госинспекции труда. Женщину обвиняли по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").

По версии следствия, в декабре 2019 г. и феврале 2020 г. обвиняемая дважды получила на банковскую карту от директора ООО взятки на общую сумму 40 тыс. рублей. За это она должна была не привлекать организацию к административной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд Самарского района для рассмотрения.

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