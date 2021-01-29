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Преступления Происшествия

В Безенчукском районе возбудили уголовное дело из-за махинаций с ликвидацией свалки

БЕЗЕНЧУК. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, директор организации в 2019 г. заключил с администрацией района муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированной свалки бытовых отходов возле с. Екатериновка. Работы, стоимость которых составляла 1,3 млн руб., приняли и оплатили в конце 2019 года.

А весной 2020 г. правоохранители обнаружили мусор на месте ликвидированной свалки, в том числе находившийся на глубине нескольких метров. Это означает, что фактически подрядчик не выполнил работы и бюджетные средства были похищены.

Кроме того, директору ООО инкриминируют отмывание денег.

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