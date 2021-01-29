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Преступления Происшествия

Самарчанку подозревают в предложении "купить" решение кассационной инстанции арбитража

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре снос торгового павильона закончился уголовным делом, сообщает "Самарское обозрение".

В январе 2021 г. в отношении жительницы Самары И. Оводовой возбудил уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве". По версии правоохранителей, в конце ноября 2020 г. в своем Lexus она взяла 750 тыс. руб. и пообещала "помочь" с нужным решением кассационной инстанции арбитража.

Взяткодательнице — индивидуальной предпринимательнице Ирине Миколенко, занимающейся торговлей напитками, нужно было отменить постановление о сносе торгового павильона на ул. Клинической, 23а.

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