Самарчанку подозревают в предложении "купить" решение кассационной инстанции арбитража

В Самаре снос торгового павильона закончился уголовным делом, сообщает "Самарское обозрение".

В январе 2021 г. в отношении жительницы Самары И. Оводовой возбудил уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве". По версии правоохранителей, в конце ноября 2020 г. в своем Lexus она взяла 750 тыс. руб. и пообещала "помочь" с нужным решением кассационной инстанции арбитража.

Взяткодательнице — индивидуальной предпринимательнице Ирине Миколенко, занимающейся торговлей напитками, нужно было отменить постановление о сносе торгового павильона на ул. Клинической, 23а.