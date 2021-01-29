В Самарской области "накрыли" подпольных производителей медицинских масок и комбинезонов

Сотрудники Росздравнадзора по Самарской области вместе с ФСБ установили, что юрлицо производит и реализует фальсифицированные медицинские маски. Об этом сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по Самарской области.

Изделия изъяли, оборудование для производства арестовали и опечатали.

Также обнаружилось, что в Тольятти индивидуальный предприниматель производил фальсифицированные защитные медицинские комбинезоны. В отношении него также начали административное расследование. В надзорном ведомстве отмечают, что эти изделия поставляли в медицинские учреждения Самарской области.

"Все имеющиеся материалы направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела", — отметили в ТО Росздравнадзора по Самарской области.

По данным правоохранителей, проверку проводили в конце декабря 2020 года. Было изъято более миллиона масок. дела возбудили по ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ.