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Происшествия

В Самарской области "накрыли" подпольных производителей медицинских масок и комбинезонов

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Росздравнадзора по Самарской области вместе с ФСБ установили, что юрлицо производит и реализует фальсифицированные медицинские маски. Об этом сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по Самарской области.

Изделия изъяли, оборудование для производства арестовали и опечатали.

Также обнаружилось, что в Тольятти индивидуальный предприниматель производил фальсифицированные защитные медицинские комбинезоны. В отношении него также начали административное расследование. В надзорном ведомстве отмечают, что эти изделия поставляли в медицинские учреждения Самарской области.

"Все имеющиеся материалы направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела", — отметили в ТО Росздравнадзора по Самарской области.

По данным правоохранителей, проверку проводили в конце декабря 2020 года. Было изъято более миллиона масок. дела возбудили по ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ.

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