В ходе несогласованной акции, прошедшей в минувшую субботу, 23 января, на территории Самарской области, полиция установила и привлекла к ответственности ее участников.
ГУ МВД России по Самарской области официально предупреждает, что за призывы, организацию и участие в несанкционированных мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.
Самарская полиция разъясняет, что санкция ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток; на должностных лиц — до 40 тыс. руб.; на юридических лиц — до 200 тыс. рублей.
В случае нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч.5. ст. 20.2 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере до 20 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 40 часов.