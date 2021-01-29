В ходе несогласованн­ой акции, прошедшей в минувшую субботу, 23 января, на территории Самарской области, полиция установила и привлекла к отве­тственности ее участников.

ГУ МВД России по Са­марской области офиц­иально предупреждает, что за призывы, ор­ганизацию и участие в несанкционированных мероприятиях преду­смотрена ответственн­ость в соответствии с законом. Попытки провести несогласован­ное публичное меропр­иятие, а также любые провокационные дейс­твия со стороны их участников будут расц­ениваться как угроза общественному поряд­ку и немедленно прес­екаться.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публ­ичных мероприятиях, а также соблюдать за­конные требования со­трудников правоохран­ительных органов.

Самарская полиция разъясняет, что санкц­ия ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ "Организация либо проведение пу­бличного мероприятия без подачи в устано­вленном порядке увед­омления о проведении публичного мероприя­тия" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тыс. руб., или об­язательные работы на срок до 50 часов, или администр­ативный арест на срок до 10 суток; на должностных лиц — до 40 тыс. руб.; на юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

В случае нарушения участником публичного мероприят­ия установленного по­рядка проведения соб­рания, митинга, демо­нстрации, шествия или пикетирования (ч.5. ст. 20.2 КоАП РФ) предусмотрена админи­стративная ответстве­нность в виде наложе­ния административного штрафа в размере до 20 тыс. руб­., или обязательные работы на срок до 40 часов.