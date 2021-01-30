В регионе ожидается сильный ветер

В субботу, 30 января, по информации Приволжского УГМС, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Днем 31 января местами в регионе ожидается усиление южного ветра с порывами 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машину лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.