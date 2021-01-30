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Общество

В Самаре стартует реконструкция ул. Ново-Садовой

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 февраля, в Самаре начнется реконструкция одной из главных улице города - ул. Ново-Садовой. Об этом сообщило региональное министерство транспорта в Твиттере.

Фото: twitter.com/mintrans163

С  7.00 будет ограничено движение по дублеру ул. Ново-Садовой, по четной стороне от дома № 184 до № 180 на участке от ул. 6-я Радиальная до ул. XXII Партсъезда.

Реконструкция будет проводиться в районе кинотеатра "Современник". Там планируется возвести двухуровневую развязку. Ул. Ново-Садовую перекроют только после создания полноценных дублеров, на которые будет переведено все движение.

 

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