В Самаре стартует реконструкция ул. Ново-Садовой

В среду, 3 февраля, в Самаре начнется реконструкция одной из главных улице города - ул. Ново-Садовой. Об этом сообщило региональное министерство транспорта в Твиттере.

С 7.00 будет ограничено движение по дублеру ул. Ново-Садовой, по четной стороне от дома № 184 до № 180 на участке от ул. 6-я Радиальная до ул. XXII Партсъезда.

Реконструкция будет проводиться в районе кинотеатра "Современник". Там планируется возвести двухуровневую развязку. Ул. Ново-Садовую перекроют только после создания полноценных дублеров, на которые будет переведено все движение.