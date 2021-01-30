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Муниципалитеты Власть и политика

Глава Самары проверила строительство школы и детсада в Октябрьском районе

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 января, глава Самары Елена Лапушкина посетила стройплощадку на 5-ой просеке, где по нацпроекту "Образование" возводится вторая очередь школы.

Школа рассчитана на 850 учеников, а также в здании предусмотрен детский сад на 75 детей.

В настоящее время подрядчик выполняет устройство фундаментных плит, установку монолитных стен подвала, гидроизоляцию наружных стен и фундамента. Срок сдачи объекта-конец 2021 года.

Затем Елена Лапушкина посетила детский сад на ул. Подшипниковой, 27. Строительство учреждения началось в ноябре прошлого года.Сейчас на объекте введется монтаж опалубки для устройства стен подвала и установка арматурного каркаса стен.

"Очередность в детские сады в Октябрьском районе достаточно большая, поэтому оба объекта крайне востребованы и нужны жителям. И школа, и детский сад строятся с применением современных технологий и материалов, дизайнерских решений и оснащения — это одно из основных требований", — подчеркнула Елена Лапушкина.

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