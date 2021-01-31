В Тольятти мужчина украл из магазина 16 мобильных телефонов

В Тольятти сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из магазина сотовой связи. Материальный ущерб составил более 108 тыс. рублей. Часть похищенных мобильных телефонов изъята и возвращена законному владельцу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в полицию поступило сообщение о краже из магазина сотовой связи, расположенного на пр. Степана Разина в Тольятти. Представитель торговой точки рассказал, что пропали дорогостоящие мобильные телефоны.

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели место преступления, изъяли отпечатки пальцев злоумышленника. Позднее эксперты-криминалисты по базе данных установили, что они принадлежали 47-летнему мужчине, ранее судимому за аналогичное преступление.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 21 УМВД России по г. Тольятти установили местонахождение и задержали подозреваемого. По версии оперативников, задержанный в ночное время разбил витрину в торговом павильоне, проник в помещение и похитил 16 мобильных телефонов.

Похищенное подозреваемый сдал в ломбард, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.