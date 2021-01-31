В Красноглинском районе построят скейт-площадку и благоустроят сквер

В Красноглинском районе стартовало общественное обсуждение благоустройства территории у дома № 31 в 3 квартале поселка Красная Глинка. Площадка примет участие в губернаторском проекте "СОдействие" в 2022 году.

Все предложения жителей вносятся в протокол, а затем наглядно отображаются в предварительном дизайн-проекте, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Так, жители предлагают оформить пешеходную зону брусчаткой, установить уличные светильники. Кроме того, красноглинцы просят уделить особое внимание озеленению пространства.

Отметим, что в рамках проекта "СОдействие" в районе уже обновили несколько объектов. В этом году планируется возведение скейт-площадки на Мехзаводе, в сквере "Октябрь", также преобразится территория у новой детской поликлиники во 2 квартале.

Напомним, что участие в губернаторском проекте "СОдействие" подразумевает софинансирование со стороны общественности — предпринимателей и жителей.