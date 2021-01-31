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Общество

В Самаре закрыли три станции метро из-за проведения несогласованного шествия

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 31 января, в Самаре временно изменится схема движения и график работы общественного транспорта в связи с проведением несогласованного шествия.

Так, с 10:00 до 15:00 31 января будет приостановлено движение поездов метро от станции "Гагаринская" до станции "Алабинская". Станции "Московская", "Российская", "Алабинская" для входа и выхода пассажиров будут временно закрыты.

В указанный период по направлению "в город" вместо движения по ул. Ново-Садовой движение будет осуществляться по Московскому шоссе.

Автобусы маршрутов №№ 50, 61, 261, 297 от Барбошиной поляны вместо ул. Ново-Садовая проследуют по пр. Кирова и далее по Московскому шоссе. Автобус № 50 проследует по Московскому шоссе по маршруту автобуса № 1 до ж/д вокзала. Автобусы №№ 61, 261, 297 по пр. Масленникова, улицам Мичурина, Полевой, Арцыбушевской, Красноармейской, Самарской и далее — по своим маршрутам.

Автобусы маршрутов №№ 2, 23, 47, 247 проследуют по пр. Масленникова, улицам Мичурина, Полевой, Арцыбушевской, Красноармейской, Самарской и далее — по своим маршрутам.

Автобусы маршрутов №№ 41, 46, 92, 207 проследуют по улицам Арцыбушевская, Красноармейская, Самарская и далее — по своим маршрутам.

С 10:00 до 15:00 31 января 2021 года трамвайные маршруты №№ 4, 5, 18, 20, 22, 23 будут следовать без остановки на остановочном пункте у КРЦ "Звезда".

Троллейбусы маршрута № 19 в указанный период работать не будут.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что за участие в несогласованных публичных мероприятиях предусмотрена административная и уголовная ответственность. Полиция призывает горожан не поддаваться на провокации.

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