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Преступления Происшествия

Жительница Кинеля задержана за уговоры попробовать наркотики

КИНЕЛЬ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельские полицейские, к которым в январе этого года обратилась молодая жительница города, пресекли факт склонения к потреблению наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Девушка сообщила полицейским о том, что одна знакомая пытается склонить ее к употреблению наркотиков, уговаривает и морально давит на заявительницу, рассказывая об эффекте после их приема.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Кинельский" установили местонахождение и задержали предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась ранее судимая безработная 31-летняя местная жительница.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 230 УК РФ "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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