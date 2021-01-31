Жительница Кинеля задержана за уговоры попробовать наркотики

Кинельские полицейские, к которым в январе этого года обратилась молодая жительница города, пресекли факт склонения к потреблению наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Девушка сообщила полицейским о том, что одна знакомая пытается склонить ее к употреблению наркотиков, уговаривает и морально давит на заявительницу, рассказывая об эффекте после их приема.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Кинельский" установили местонахождение и задержали предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась ранее судимая безработная 31-летняя местная жительница.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 230 УК РФ "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.