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Преступления Происшествия

В Тольятти возбудили уголовное дело после несогласованной акции 23 января

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ.
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В Тольятти возбудили уголовное дело после несогласованной акции 23 января, задержан один из подозреваемых в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По информации СК, 23 января 2021 года примерно в 14:00 несколько мужчин в Автозаводском районе Тольятти применили насилие в отношении сотрудников полиции на несогласованной акции.

Сегодня задержан один из подозреваемых по уголовному делу. Им оказался 21-летний житель города Тольятти, в ходе допроса он дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление остальных подозреваемых и всех обстоятельств происшествия.

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