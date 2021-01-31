В Тольятти возбудили уголовное дело после несогласованной акции 23 января, задержан один из подозреваемых в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По информации СК, 23 января 2021 года примерно в 14:00 несколько мужчин в Автозаводском районе Тольятти применили насилие в отношении сотрудников полиции на несогласованной акции.

Сегодня задержан один из подозреваемых по уголовному делу. Им оказался 21-летний житель города Тольятти, в ходе допроса он дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление остальных подозреваемых и всех обстоятельств происшествия.