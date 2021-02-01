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Футбол Спорт

Никита Хлусов находится на просмотре в "Крыльях Советов"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ОБЗОР СМИ.
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21-летний нападающий Никита Хлусов прибыл на просмотр в "Крылья Советов" и уже провел тренировки в самарской команде.

С 2018 г.  молодой футболист выступает за "Ленинградец". В текущем сезоне забил три гола. 

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