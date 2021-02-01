Художественный музей, "Виктория" и филиал Третьяковки представят "Новые "реализмы"

В конце февраля в Самаре стартует масштабный проект, посвященный искусству в переходный период между авангардом и соцреализмом - "Новые "реализмы". Проект пройдет сразу на двух выставочных площадках - в Художественном музее и в галерее "Виктория". Экспозиции будут основаны на коллекциях Самарского областного художественного музея и Государственной Третьяковской галереи.

26 февраля в Художественном музее под кураторством Татьяны Петровой и Константина Зацепина откроется выставка "Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре". Авторы проекта планируют познакомить зрителей с работами художников, разрабатывавших визуальный язык для нового мира, каким он виделся в 1920-х, а также показать коллекцию русского авангарда в том виде, в котором она собиралась в Самаре с 1919 по 1929 год.

Специально для выставки самарские архитекторы Александр и Ольга Филимоновы разработают экспозиционный проект в Мраморном зале для 55 экспонатов из коллекции Художественного музея и ряда работ из собрания Государственной Третьяковской галереи. Выставка продлится всю весну — до 21 мая 2021 года.

На следующий день, 27 февраля, в галерее "Виктория" откроется выставка "Художники у станка. Искусство после революции". Куратором проекта выступит Сергей Баландин.

На этой выставке будет представлено, в основном, творчество сообщества станковистов (ОСТ), и предшествующих ему групп проекционистов, конкретивистов и других, в том числе А.Дейнеки, К.Редько, Н.Лучишкина, А.Лабаса, А.Тышлера, С. Никритина.

"Круг ОСТа выбран как наиболее плодотворное и значимое объединение художников, в чьих работах совмещались современные живописные тенденции, такие, например, как осмысление фото- и киноприемов, обращение к актуальной общественной и научной повестке и высокий уровень теоретизирования. Работа этих художников служит ярким примером творческой лаборатории, что не раз отмечалось их современниками", — говорится в описании выставки.

Выставка продлится до 18 апреля 2021 года.