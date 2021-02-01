В Тольятти установили первые датчики сети гражданского мониторинга воздуха

В Тольятти началась установка датчиков сети гражданского мониторинга атмосферного воздуха. На сегодняшний день пять приборов уже установлены на оживленных шоссе города, Автозаводском и Южном.

Напомним, решение о создании сети мониторинга было принято в конце прошлого года.

Благодаря технологии распределенных реестров полученные данные не подлежат корректировке. А готовая и работающая платформа позволяет сохранять их в режиме онлайн, предоставляя доступ горожанам.

Сейчас приборы учитывают ограниченное количество показателей. Но в будущем (а сеть уже к лету будет насчитывать 30-50 датчиков) ряд показателей может быть расширен.

Создаваемая сеть, по словам Ивана Петрова, исполнительного директора АНО "Аиралаб Рус", занимающейся установкой датчиков, служит сигнальной. На основании данных в автоматическом режиме будет приниматься решение о выезде мобильной экологической лаборатории в места, где показатели воздуха изменились.

Сеть поможет оптимизировать процессы контроля, положительно повлияет на информационный фон, позволит каждому горожанину принять участие в формировании сети и непосредственном контроле за воздухом, которым дышат тольяттинцы.