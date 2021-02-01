"Акрон" одержал победу над болгарским "Лудогорцем"

В воскресенье, 31 января, тольяттинский ФК "Акрон" во втором контрольном матче в Турции смог одолеть участника Лиги Европы – болгарский "Лудогорец" - 2:1.
Голы: 1:0 Квеквескири (24), 1:1 Янков (74), 2:1 Газданов (76).
В воскресенье, 31 января, тольяттинский ФК "Акрон" во втором контрольном матче в Турции смог одолеть участника Лиги Европы – болгарский "Лудогорец" - 2:1.
Голы: 1:0 Квеквескири (24), 1:1 Янков (74), 2:1 Газданов (76).
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