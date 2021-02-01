Осужденная экс-сотрудница Росреестра добивается проверки из-за незаконного содержания в СИЗО

Адвокат Станислав Журавлев обратился в прокуратуру Самарской области с просьбой провести проверку по факту незаконного содержания под стражей его клиентки Лилии Мариничевой. Жалобу передали в прокуратуру Сызрани, по месту нахождения СИЗО №2, где содержали женщину.

Напомним, Самарский райсуд Самары приговорил сотрудницу Росреестра Мариничеву к 15 годам и двум месяцам заключения. В апелляции приговор был изменен. Из него убрали обвинение в создании преступного сообщества и сроки всем осужденным намного снизили.

На момент вынесения апелляционного определения 3 декабря 2020 г. Мариничева уже отбыла наказание, и суд постановил ее освободить. Однако из следственного изолятора ее отпустили только 7 декабря.

Прося наказать виновных в нарушении гражданских прав, адвокат Журавлев ссылается на Европейский суд, который по аналогичной жалобе постановил взыскать с государства 3 тыс. евро за один день незаконного содержания под стражей жительницы Красноярского края Клавдии Сухоносовой. В Европе считают, что административные формальности, связанные с освобождением из-под стражи, не могут оправдать задержку более чем в несколько часов.

Защитник Мариничевой уже раз выиграл суд в ЕСПЧ, и женщине присудили компенсацию 3,8 тыс. евро.