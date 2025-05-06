Задержали мужчину, ударившего подростка на самарской набережной

В Самаре задержали 50-летнего местного жителя, устроившего драку на набережной. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, 4 мая мужчина из-за малозначительного повода несколько раз ударил по голове 13-летнего подростка. За подростка заступились прохожие, произошла небольшая потасовка.
В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы